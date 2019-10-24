В служебных квартирах мэрии живут сотрудники прокуратуры, милиции, налоговики

В служебных квартирах мэрии живут сотрудники прокуратуры, судебной системы, милиции, налоговики и другие. Об этом на очередной сессии БГК сообщил депутат Канатбек Музуралиев.

«Не знаю, при каких мэрах они получили жилье. Это надо выяснять. Сейчас мэрия проводит инвентаризацию муниципального имущества. Я дал поручение руководителю аппарата мэрии Балбаку Тулобаеву, чтобы на следующую сессию нам предоставили полную информацию по служебному жилью», — сказал он.

Канатбек Музуралиев добавил, что если мэрия будет забирать эти квартиры, то необходимо в будущем передавать их по назначению.

«В первую очередь работникам культуры. Когда городу надо, они сразу едут куда угодно. А многие живут в арендованном жилье», — сказал он.