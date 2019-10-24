Сколько граждан Кыргызстана находятся в рабстве, данных нет

Данных, сколько граждан Кыргызстана находятся в рабстве, в том числе и за рубежом, нет. Об этом заявлено сегодня на пленарном заседании в рамках обсуждения ратификации протокола 2014 года к Конвенции 1930 года о принудительном труде.

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По словам представителей Министерства труда и социального развития, отсутствие единых статистических показателей по принудительному труду не позволяет оценить реальные масштабы этого явления и построить эффективную политику.

Депутат Наталья Никитенко отметила, что протокол ратифицировать нужно, но более необходимо наладить координацию между соответствующими органами в Казахстане, России, Турции, чтобы можно было своевременно помочь нашим соотечественникам. «Но начать мы должны с себя. Мы можем не признавать, что у нас есть детский труд, но достаточно прийти на базар и посмотреть, как наши дети толкают тачки, торгуют», — сказала Наталья Никитенко.

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Ее поддержал Умбеталы Кыдыралиев. Депутат потребовал провести исследование и выявить: сколько детей и взрослых находятся фактически в рабстве.

Отметим, протокол устанавливает для государств, его ратифицировавших, конкретные обязательства по предотвращению принудительного труда, защите его жертв и обеспечению доступа к средствам правовой защиты и подчеркивает связь между принудительным трудом и торговлей людьми.