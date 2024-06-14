Детский труд. Почти каждый десятый ребенок в мире вынужден работать

Сегодня 160 миллионов детей вынуждены работать. Это почти каждый десятый ребенок в мире. Такие данные приводятся на сайте Организации Объединенных Наций.

По сведениям ООН, Африка занимает первое место среди регионов по числу ребят, вовлеченных в детский труд. На этом континенте работают 72 миллиона детей. Азиатско-Тихоокеанский регион занимает второе место — 62 миллиона ребят вынуждены трудиться.

На Африку и Азиатско-Тихоокеанский регион в совокупности приходится почти девять из каждых десяти детей во всем мире, вовлеченных в трудовую деятельность. Остальная часть детского труда приходится на Америку (11 миллионов человек), Европу и Центральную Азию (6 миллионов) и арабские государства (1 миллион).

В сообщении отмечается, что, хотя доля ребят, вовлеченных в детский труд, является самой высокой в странах с низким уровнем дохода, их численность выше в государствах со средним уровнем дохода. Девять процентов всех детей в странах с доходом ниже среднего и 7 процентов всех детей в государствах с доходом выше среднего вовлечены в труд.