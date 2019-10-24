Наружной рекламы на общественном транспорте не будет. Это невыгодно и некрасиво

Депутат БГК Адиса Имангазиева поинтересовалась на очередной сессии горкенеша, почему на троллейбусах перестали размещать наружную рекламу.

«Вы говорите, что предприятие убыточное, а реклама могла бы приносить дополнительные средства», — отметила нардеп.

Но вместо начальника троллейбусного управления мэрии Артура Омурзакова на вопрос ответил вице-мэр Азизбек Алымкулов: это решение муниципалитета.

«Мы считаем, что клеить наружную рекламу невыгодно, мы проводили расчеты. После одной клейки лакокрасочное покрытие приходит в негодность, приходится красить. Потом, троллейбусы выглядят как мультяшные. Мы считаем, что муниципальный транспорт должен выглядеть опрятно», — ответил он.