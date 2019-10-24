В 2020 году Кыргызстан получит новые машины скорой помощи из России

В 2020-м в Кыргызстан прибудут новые машины скорой помощи из России. Об этом сегодня на заседании заявил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, переговоры по поставкам реанимобилей практически завершили и в следующем году ожидается большая партия. Чиновник заверил, что парк обновят значительно. «Что касается тех 15 автомобилей, из-за которых в 2018-м разгорелся скандал, они стоят в гараже и вопрос по ним передали в ведение фискальных органов», — пояснил Космосбек Чолпонбаев.

Напомним, что Германия выделила Кыргызстану грант в 1,18 миллиона евро на покупку 15 машин скорой помощи и оборудования для них. Контракт на поставку заключили в марте 2017-го. Поставить автомобили должны были до 22 июня, а ввести в эксплуатацию — до 22 июля. Однако за полтора года ни одна карета скорой помощи не вышла на линию.

Созданная комиссия выявила при осмотре машин ряд несоответствий в технических параметрах. Международные эксперты сделали заключение, что 8 из 15 автомобилей можно принять после устранения недостатков. Но позднее решили, что ни одну машину нельзя принимать в эксплуатацию.