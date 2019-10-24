В мэрии объяснили, почему необходимо повышать тариф на холодную воду

Тарифы на холодное водоснабжение не покрывают себестоимости воды. Об этом на очередной сессии БГК заявил начальник Бишкекводоканала Бакытбек Дюшембиев.

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Он отметил, что последний раз тариф повышался в 2015 году, но и тогда не перекрыл себестоимость услуги. Кроме того, у предприятия накопились долги.

По его словам, предлагаемые тарифы более-менее близки к себестоимости. «Благодаря этому мы сможем решить многие вопросы. Наша главная задача — обеспечить население чистой водой», — сказал он.

Бакытбек Дюшембиев добавил, что управлению удалось сократить потери воды на 6 миллионов кубометров.

«За счет этого увеличили объем реализации. Есть потери технические и коммерческие. Существующий тариф позволяет работать только над устранением аварий — около 25 тысяч выездов в год. Если не приступить к реабилитации сетей, их количество будет увеличиваться», — сказал он.

Депутат БГК Таалайбек Сариев добавил, что необходимо больше уделить внимания информированию населения.

«Сейчас может муссироваться, что необоснованно повышают тариф. Чем больше проинформируем горожан, тем больше они будут понимать», — сказал он.

Напомним, мэрия разработала проект постановления Бишкекского городского кенеша об утверждении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению (канализации) в столице. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Муниципалитет предлагает повысить тарифы на 1 кубометр питьевой воды для населения в 1,5 раза (с 5,38 до 8,1 сома). Кроме того, вырастут и тарифы для бюджетных организаций — с 7,38 до 9,1 сома (в 1,23 раза) и прочих потребителей — с 9,15 до 13 сомов (в 1,4 раза).

Планируется увеличить и тарифы за водоотведение, то есть прием и очистку сточных вод. За 1 кубометр населению предлагается платить 2,3 сома вместо 1,2 сома (рост почти в два раза).

Бюджетным организациям тариф хотят повысить с 2,1 до 3 сомов (рост на 43 процента), а прочим потребителям — с 4,02 до 6 сомов (рост на 49 процентов).