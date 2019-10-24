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Власть

С опозданием на два часа. Депутаты горкенеша не могут начать сессию

Фото 24.kg. Депутаты БГК не торопятся начать сессию

В Бишкекском городском кенеше продолжается очередная сессия. Вчера депутаты успели рассмотреть семь вопросов из основного раздела: обсудить структуру мэрии, неэффективность работы новых подразделений, присвоить имя Турдакуна Усубалиева Старой площади и другие.

Сегодня они планируют заслушать информацию о проекте детальной планировки центральной части города, отчеты начальников управления культуры и Бишкекского троллейбусного управления, обсудить повышение тарифов на холодную воду. Еще шесть пунктов содержатся в разделе «Разное».

Сессия должна была начаться в 9.00, однако в зале нет ни одного депутата, хотя регистрацию прошли 30 из 45 избранников. Для кворума необходимо присутствие 23 членов БГК.

Отметим, что опоздания для депутатов Бишкекского горкенеша стали обыденным явлением. Вчера сессия началась с часовым опозданием.
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