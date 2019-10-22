Бакыт Торобаев предлагает сократить срок работы Жогорку Кенеша до трех лет

Срок работы Жогорку Кенеша надо сократить до трех лет. Или хотя бы до четырех. Об этом радио «Марал» заявил депутат от парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

По его мнению, решить вопрос о сокращении срока работы созывов можно в 2020-м. Нардеп напомнил, что как раз заканчивается мораторий на внесение поправок и изменений в Конституцию страны.

Бакыт Торобаев аргументировал свою инициативу тем, что народ устает от депутатов за первые два-три года их работы. «Даже если Жогорку Кенеш работает качественно и плодотворно, все равно люди устают от депутатов», — добавил он.

Напомним, что, согласно статье 70 Конституции КР, Жогорку Кенеш является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть и контрольные функции в пределах своих полномочий. Он состоит из 120 депутатов, избираемых сроком на пять лет по пропорциональной системе. Депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин Кыргызстана, достигший на день выборов 21 года, обладающий избирательным правом.

Очередные парламентские выборы пройдут в республике 4 октября следующего года.