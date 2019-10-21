От должности отстранили заместителя руководителя аппарата правительства

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев отстранил заместителя руководителя аппарата правительства Бакыта Калмуратова от занимаемой должности. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата правительства.

Решение принято в связи с поступившей на чиновника жалобой. Мухаммедкалый Абылгазиев считает, что правоохранительные органы должны обеспечить справедливое и объективное ее расследование.

Жалоба на заместителя руководителя аппарата правительства Бакыта Калмуратова и заместителя главы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева поступила в Генеральную прокуратуру. По данным заявителя, чиновники обещали ему помочь в положительном решении вопроса при уголовном разбирательстве. За это они якобы взяли $50 тысяч.