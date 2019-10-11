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Власть

Премьер-министру не хватает креатива в развитии туризма в Кыргызстане

«Чтобы туризм стал полноценным сектором экономики, нам надо добиться рывка в его развитии», — заявил сегодня на совещании по развитию сектора премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он считает, что для выполнения этой задачи надо организовать масштабную работу и предлагать уникальные продукты.

Нужны креатив и нестандартный подход к решению имеющихся проблем. Одновременно с этим надо менять сознание наших граждан.

Мухаммедкалый Абылгазиев 

«Сегодня, к сожалению, не слышно голоса руководителей туристической отрасли. Вы не можете дать нужный сигнал, сформулировать посыл для бизнеса. Это приводит к тому, что ни у органов местного самоуправления, ни у населения, ни у бизнеса нет понимания необходимости развития туризма по наиболее эффективным направлениям», — возмутился он.

До сих пор нет четкого понимания, что такое туристический Кыргызстан. Нет четкого понимания, какие проекты в области туризма нам нужны, в каких локациях и объемах.

Мухаммедкалый Абылгазиев 

«При этом число туристов с каждым годом растет, увеличивают объекты туризма. Вместе с тем очевидно отсутствие должной системной работы. Это не позволяет в полной мере использовать туристический потенциал страны с внедрением эффективных бизнес-моделей», — заключил он.

Вместо фиктивных, изживших себя невостребованных мероприятий глава кабмина предложил акцентировать внимание на реально действенных шагах и в ближайшее время организовать открытую площадку для обсуждения актуальных проблем и приоритетов развития туризма. Она должна объединить представителей государственных органов, международных организаций, органов местного самоуправления, бизнеса, экспертных кругов и местных сообществ.
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