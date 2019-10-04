Депутат Аида Исмаилова утверждает, что вовремя сдала налоговую декларацию

Депутат Аида Исмаилова утверждает, что сдала налоговую декларацию вовремя. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я сдавала декларацию, заполняла все необходимые данные, но информация не отправилась по системе. Я узнала об этом только недавно от представителей Налоговой службы», — написала она.

Напомним, сегодня Государственная налоговая служба опубликовала список государственных и муниципальных служащих, которые несвоевременно представили Единую налоговую декларацию за 2018 год.