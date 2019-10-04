Как ухаживать за деревьями, научат депутаты Жогорку Кенеша

Депутаты парламента Кыргызстана разработали законопроект о защите зеленых насаждений.

По словам авторов, документ обязывает собственников земельных участков независимо от формы собственности, где есть деревья, цветы и кустарники, ухаживать за ними.

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Кроме того, инициаторы считают, что нужно разработать дополнительные нормативно-правовые акты, которые будут утверждать на уровне правительства. Речь о стандартах озеленения. Они должны определить процентное соотношение озелененных территорий к общей площади, а также соотношение древесных, кустарниковых, травянистых растений и правила ухода за ними. В частности обрезки и вырубки.

Контролировать исполнение должны, как считают народные избранники, Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства и Государственная инспекция по экологической и технической безопасности.