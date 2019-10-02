Азиз Суракматов о коррупции и «гнилых» кадрах в мэрии Бишкека

Накануне очередного чиновника мэрии задержала Антикоррупционная служба ГКНБ. Его подозревают в получении 2 миллионов сомов за незаконное предоставление участка. В августе арестовали другого сотрудника муниципалитета. Он незаконно продал восемь квартир. Говорит ли это о начале грандиозной чистки в рядах мэрии или же о расцвете в них коррупции? Об этом в интервью 24.kg с мэром Азизом Суракматовым.
— В последнее время правоохранительные органы сообщают об уголовных делах, в которых фигурируют бывшие и действующие сотрудники мэрии и муниципальных служб. Вы начали кампанию по очищению рядов от нечистоплотных столичных чиновников?
— Мы просто перекрыли кислород спекулянтам и мошенникам, которые делали бизнес на продаже имущества мэрии и земельных участках.
Думаю, следствие разберется и выявит всех участников мошеннической схемы.
— Сколько уголовных дел возбудили на сегодня по фактам различных нарушений и преступлений, совершенных муниципальными служащими?
— В производстве 740 судебных дел, на мэрию только за девять месяцев правоохранительные органы выписали 205 актов реагирования.
Однозначно могу сказать, что мы начали процесс очищения мэрии, районных администраций и служб. Факты посредничества, мошенничества и спекуляций с правоохранительными органами будем пресекать жестко.
— Что нужно делать руководству города, чтобы такие люди не попадали в структуры мэрии?
— Они проходят по конкурсу, от таких людей никто не застрахован. В семье не без урода. Мы не экстрасенсы и не можем увидеть душу человека.
— Больше всего скандалов в Бишкеке связано с земельными и строительными вопросами. Вы на посту мэра больше года, удалось разобраться с махинациями и схемами?
— Еще разбираемся. Через суды вернули городу около
Многие участки ранее выделяли незаконно, особенно в парках, скверах и местах общего пользования. Сейчас мы изучаем вопрос.
Сотни участков когда-то получили бесплатно, а потом перепродали.Азиз Суракматов
Чтобы избежать этого в будущем, начинаем системную реформу процедуры выдачи земельных участков. Многие действующие положения устарели, в них есть коррупционные риски, поэтому необходимо разработать и принять новые нормативно-правовые акты.
Мы хотим выделять участки через электронные торги. Уже внесли материалы в Бишкекский городской кенеш.Азиз Суракматов
— В каких еще сферах городского управления есть темные пятна? Как вы намерены наводить порядок?
— Проблем много. Основные — строительство и земля. Также я бы отметил городской транспорт, который нуждается в коренном реформировании.
Весь мир пополняет бюджет на пассажирском транспорте, за счет доходов есть возможность покупать новые большие автобусы, и только мэрия Бишкека терпит убытки.Азиз Суракматов
Посмотрите на микроавтобусы. Там суперприбыли. Ведь никогда частник не будет работать себе в убыток.
Необходимо уделить особое внимание городскому жилищно-коммунальному хозяйству. Улучшить менеджмент, увеличить доходность и иметь возможность покупать современную коммунальную и специальную технику. Нечетко ведется учет выхода и количества сотрудников на линии, необходимо цифровизировать работу коммунальной техники.
Много жалоб и нареканий в социальной сфере, требуются реформы в медицинском обслуживании населения.Азиз Суракматов
Таких направлений много и глава государства ставит конкретные задачи по улучшению работы во всех сферах жизнедеятельности города.
— Что в ближайших планах мэра Суракматова?
— Пока позволяет погода, мы успеваем завершить благоустройство пешеходной зоны в микрорайоне «Восток-5». Закончим реконструкцию парковой зоны на пересечении улиц Тулебердиева и Кокчетавской, она занимает территорию около
Готовимся к реализации второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети», по которой проведут реконструкцию 60 улиц на грантовые средства КНР.
Реализуем собственную программу увеличения мощности школ и садов, уже завершили строительство в школе № 24, начали в школе № 19. Строится детский сад в микрорайоне «Тунгуч», в конце недели заложим капсулу по пристройке к детскому саду № 187 в микрорайоне «Кайынды».
Планов много и работы тоже.