Азиз Суракматов о коррупции и «гнилых» кадрах в мэрии Бишкека

Накануне очередного чиновника мэрии задержала Антикоррупционная служба ГКНБ. Его подозревают в получении 2 миллионов сомов за незаконное предоставление участка. В августе арестовали другого сотрудника муниципалитета. Он незаконно продал восемь квартир. Говорит ли это о начале грандиозной чистки в рядах мэрии или же о расцвете в них коррупции? Об этом в интервью 24.kg с мэром Азизом Суракматовым.

— В последнее время правоохранительные органы сообщают об уголовных делах, в которых фигурируют бывшие и действующие сотрудники мэрии и муниципальных служб. Вы начали кампанию по очищению рядов от нечистоплотных столичных чиновников?

— Мы просто перекрыли кислород спекулянтам и мошенникам, которые делали бизнес на продаже имущества мэрии и земельных участках.

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Вчера задержали одного из наших сотрудников за попытку продать муниципальные земли. Он работал в мэрии с 2010 года в международном отделе. Ни он, ни его отдел не имели отношения к выделению земельных участков. Подделав документы и подписи других сотрудников мэрии, он пытался продать участки. История началась еще в 2016-м. Три года пытался решить вопрос, искал выходы на руководство муниципалитета, ко мне приходили люди. Мы им отказали. Тем более в 2018 году горкенеш объявил мораторий на выделение земельных участков в столице.

Думаю, следствие разберется и выявит всех участников мошеннической схемы.

— Сколько уголовных дел возбудили на сегодня по фактам различных нарушений и преступлений, совершенных муниципальными служащими?

— В производстве 740 судебных дел, на мэрию только за девять месяцев правоохранительные органы выписали 205 актов реагирования.

Однозначно могу сказать, что мы начали процесс очищения мэрии, районных администраций и служб. Факты посредничества, мошенничества и спекуляций с правоохранительными органами будем пресекать жестко.

— Что нужно делать руководству города, чтобы такие люди не попадали в структуры мэрии?

— Они проходят по конкурсу, от таких людей никто не застрахован. В семье не без урода. Мы не экстрасенсы и не можем увидеть душу человека.

— Больше всего скандалов в Бишкеке связано с земельными и строительными вопросами. Вы на посту мэра больше года, удалось разобраться с махинациями и схемами?

— Еще разбираемся. Через суды вернули городу около 37 гектаров земли.

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До разработки нового генерального плана, ПДП и более прозрачных процедур на выделение участков объявили мораторий. За мой период работы мы ни одной сотки земли не выделили.

Многие участки ранее выделяли незаконно, особенно в парках, скверах и местах общего пользования. Сейчас мы изучаем вопрос.

Сотни участков когда-то получили бесплатно, а потом перепродали. Азиз Суракматов

Чтобы избежать этого в будущем, начинаем системную реформу процедуры выдачи земельных участков. Многие действующие положения устарели, в них есть коррупционные риски, поэтому необходимо разработать и принять новые нормативно-правовые акты.

Мы хотим выделять участки через электронные торги. Уже внесли материалы в Бишкекский городской кенеш. Азиз Суракматов

— В каких еще сферах городского управления есть темные пятна? Как вы намерены наводить порядок?

— Проблем много. Основные — строительство и земля. Также я бы отметил городской транспорт, который нуждается в коренном реформировании.

Весь мир пополняет бюджет на пассажирском транспорте, за счет доходов есть возможность покупать новые большие автобусы, и только мэрия Бишкека терпит убытки. Азиз Суракматов

Посмотрите на микроавтобусы. Там суперприбыли. Ведь никогда частник не будет работать себе в убыток.

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Еще бы отметил неэффективное использование муниципального имущества. Оно может приносить намного больше средств в бюджет. Завершаем инвентаризацию муниципальной собственности, уже проверили 2 тысячи 939 объектов.

Необходимо уделить особое внимание городскому жилищно-коммунальному хозяйству. Улучшить менеджмент, увеличить доходность и иметь возможность покупать современную коммунальную и специальную технику. Нечетко ведется учет выхода и количества сотрудников на линии, необходимо цифровизировать работу коммунальной техники.

Много жалоб и нареканий в социальной сфере, требуются реформы в медицинском обслуживании населения. Азиз Суракматов

Таких направлений много и глава государства ставит конкретные задачи по улучшению работы во всех сферах жизнедеятельности города.

— Что в ближайших планах мэра Суракматова?

— Пока позволяет погода, мы успеваем завершить благоустройство пешеходной зоны в микрорайоне «Восток-5». Закончим реконструкцию парковой зоны на пересечении улиц Тулебердиева и Кокчетавской, она занимает территорию около 11 гектаров .

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6,6 километра

Начали подготовительные работы по еще одной зоне на Южной магистрали — с восточной стороны недавно открытого парка «Ынтымак». Построим Парк здоровья вместо Парка любви. Надеюсь, успеем до холодов завершить велодорожку длинойпо улице Рысмендеева, сейчас строим там небольшой мост. Объявим тендер на строительство парка по улице Щербакова/Боталиева, велодорожки по улице Тыналиева/Ахунбаева. Завершаем работы по дубовому парку имени Чингиза Айтматова.

Готовимся к реализации второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети», по которой проведут реконструкцию 60 улиц на грантовые средства КНР.

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Ведем переговоры с ЕБРР по кредитно-грантовой линии на покупку автобусов.

Реализуем собственную программу увеличения мощности школ и садов, уже завершили строительство в школе № 24, начали в школе № 19. Строится детский сад в микрорайоне «Тунгуч», в конце недели заложим капсулу по пристройке к детскому саду № 187 в микрорайоне «Кайынды».

Планов много и работы тоже.