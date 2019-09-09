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Общество

Милиция задержала сотрудника мэрии, продавшего квартиры Наримана Тюлеева

Оперативниками столичной милиции задержан находившийся в розыске сотрудник мэрии, продавший квартиры Наримана Тюлеева. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что мужчина скрывался в Баткенской области и намеревался покинуть страну через границу с Таджикистаном и далее вылететь в Турцию. 7 сентября сотрудники милиции и ГКНБ при попытке пересечения госграницы в Лейлекском районе подозреваемого задержали.

«Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека. В рамках досудебного производства идут следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим фактам аналогичных преступлений», — сообщили в ГУВД.

Фото ГУВД Бишкека. Сотрудник управления мэрии Бишкека

Напомним, сотрудник управления мэрии Бишкека Э.А. незаконно продал восемь муниципальных квартир. Позже выяснилось, что эти квартиры ранее принадлежали экс-мэру столицы Нариману Тюлееву.
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