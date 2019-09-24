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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (373)

Ремонт дорог в Бишкеке по второй фазе китайского гранта начнут в 2020 году

Фото 24.kg. Мост на улице Токтаналиева, построенный по первой фазе проекта

Ремонтировать дороги по второй фазе проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» начнут в 2020 году. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев.

Он напомнил, что протокол по ее реализации подписан 13 июня во время саммита глав государств ШОС.

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«Технико-экономическое обоснование подготовили и передали еще в 2016 году. На вторую фазу выделили 278 миллионов юаней (примерно 2 миллиарда 780 миллионов сомов. Прим. — 24.kg). Китайская сторона попросила оптимизировать по 60 улицам предлагаемые работы на эту сумму. По сегодняшним ценам вышло дороже. Где-то убрали из проекта освещение, озеленение. Они не влияют на дорожные работы. Мы передали новые расчеты китайской стороне. Как только она их рассмотрит и утвердит, объявим тендер», — отметил он.

Вице-мэр добавил, что по соглашению реализовывать проект могут только китайские подрядные организации. Китайская сторона уже передала список компаний, среди которых и проведут конкурс.

Уланбек Азыгалиев сообщил, что фаза рассчитана на два года. «Если проект подписали в 2019 году, значит, работы должны завершить в 2021-м», — сообщил он.

Отметим, что начать ремонт дорог по проекту планировали в этом году. 

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Первая фаза предусматривала ремонт 49 дорог общей протяженностью 95 километров. Сумма грантовых средств 478 миллионов юаней (около 4 миллиардов 780 миллионов сомов). На конец декабря 2018 года подрядчик — компания «Чайна Роуд» — завершила работу на 45 улицах, это 84,6 километра. Оставалось четыре: Торекула Айтматова, Каралаева/Куттубаева, Токтоналиева и Толстого (эстакадный мост).

По первым двум у мэрии идут судебные процессы. Нашли временное решение — дороги в спорных местах сузили. Недавно открыли мост через реку Ала-Арчу — улицу Токтоналиева связали с Медерова. Изначально ее предлагали продлить через Каракульскую до Кулатова. Но в этом случае пришлось бы зайти на территорию Ботанического сада. После общественных протестов мэрия пересмотрела проект.

Улицу Толстого завершат в 2020-м году. Ее строительство приостановили из-за реконструкции тепловых сетей.
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