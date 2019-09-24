Ремонт дорог в Бишкеке по второй фазе китайского гранта начнут в 2020 году

Ремонтировать дороги по второй фазе проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» начнут в 2020 году. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев.
Он напомнил, что протокол по ее реализации подписан 13 июня во время саммита глав государств ШОС.
«Технико-экономическое обоснование подготовили и передали еще в 2016 году. На вторую фазу выделили 278 миллионов юаней (примерно 2 миллиарда 780 миллионов сомов. Прим. — 24.kg). Китайская сторона попросила оптимизировать по 60 улицам предлагаемые работы на эту сумму. По сегодняшним ценам вышло дороже. Где-то убрали из проекта освещение, озеленение. Они не влияют на дорожные работы. Мы передали новые расчеты китайской стороне. Как только она их рассмотрит и утвердит, объявим тендер», — отметил он.
Вице-мэр добавил, что по соглашению реализовывать проект могут только китайские подрядные организации. Китайская сторона уже передала список компаний, среди которых и проведут конкурс.
Уланбек Азыгалиев сообщил, что фаза рассчитана на два года. «Если проект подписали в 2019 году, значит, работы должны завершить в 2021-м», — сообщил он.
Отметим, что начать ремонт дорог по проекту планировали в этом году.
По первым двум у мэрии идут судебные процессы. Нашли временное решение — дороги в спорных местах сузили. Недавно открыли мост через реку Ала-Арчу — улицу Токтоналиева связали с Медерова. Изначально ее предлагали продлить через Каракульскую до Кулатова. Но в этом случае пришлось бы зайти на территорию Ботанического сада. После общественных протестов мэрия пересмотрела проект.
Улицу Толстого завершат в 2020-м году. Ее строительство приостановили из-за реконструкции тепловых сетей.