Ремонт дорог в Бишкеке по второй фазе китайского гранта начнут в 2020 году

Ремонтировать дороги по второй фазе проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» начнут в 2020 году. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев.

Он напомнил, что протокол по ее реализации подписан 13 июня во время саммита глав государств ШОС.

Читайте по теме Улицы Бишкека, которые отремонтируют в ближайшие два года

«Технико-экономическое обоснование подготовили и передали еще в 2016 году. На вторую фазу выделили 278 миллионов юаней (примерно 2 миллиарда 780 миллионов сомов. Прим. — 24.kg). Китайская сторона попросила оптимизировать по 60 улицам предлагаемые работы на эту сумму. По сегодняшним ценам вышло дороже. Где-то убрали из проекта освещение, озеленение. Они не влияют на дорожные работы. Мы передали новые расчеты китайской стороне. Как только она их рассмотрит и утвердит, объявим тендер», — отметил он.

Вице-мэр добавил, что по соглашению реализовывать проект могут только китайские подрядные организации. Китайская сторона уже передала список компаний, среди которых и проведут конкурс.

Уланбек Азыгалиев сообщил, что фаза рассчитана на два года. «Если проект подписали в 2019 году, значит, работы должны завершить в 2021-м», — сообщил он.

Отметим, что начать ремонт дорог по проекту планировали в этом году.

Читайте по теме Ремонт улицы Льва Толстого могут перенести на 2020 год

Первая фаза предусматривала ремонт 49 дорог общей протяженностью 95 километров. Сумма грантовых средств 478 миллионов юаней (около 4 миллиардов 780 миллионов сомов). На конец декабря 2018 года подрядчик — компания «Чайна Роуд» — завершила работу на 45 улицах, это 84,6 километра. Оставалось четыре: Торекула Айтматова, Каралаева/Куттубаева, Токтоналиева и Толстого (эстакадный мост).

По первым двум у мэрии идут судебные процессы. Нашли временное решение — дороги в спорных местах сузили. Недавно открыли мост через реку Ала-Арчу — улицу Токтоналиева связали с Медерова. Изначально ее предлагали продлить через Каракульскую до Кулатова. Но в этом случае пришлось бы зайти на территорию Ботанического сада. После общественных протестов мэрия пересмотрела проект.

Улицу Толстого завершат в 2020-м году. Ее строительство приостановили из-за реконструкции тепловых сетей.