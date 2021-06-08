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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ

Задержан бывший начальник управления ГКНБ по Бишкеку Нурлан Дюшекеев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Нурлана Дюшекеева задержали сотрудники ГКНБ. По некоторым данным, задержание произведено в рамках уголовного дела в отношении экс-мэра Азиза Суракматова. Его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. 

Напомним, правоохранительные органы подозревают Азиза Суракматова в незаконном обогащении. По версии следствия, его активы и активы его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше $50 миллионов. Азиза Суракматова водворили в СИЗО ГКНБ. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196811/
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