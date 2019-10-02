Депутаты не могут понять, почему представители профсоюзов против нового закона

В парламенте Кыргызстана продолжают обсуждать законопроект «О профсоюзах» в режиме второго чтения.

По словам нардепа Кожобека Рыспаева, приглашенные члены Федерации профсоюзов не могут обосновать, с чем конкретно они не согласны и почему.

«Насчет избрания председателя, так вы его и так выбираете сами и на съезде. Мы хотим, чтобы деятельность ФПК была прозрачной, вы же не даете никакой информации. Мы не вмешиваемся в ваш устав», — заявил Кожобек Рыспаев.

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Депутат Исхак Масалиев также попросил обозначить по статьям, что именно профсоюзы не устраивает.

Депутат Ирина Карамушкина не согласна с коллегами и считает, что идет настырное продавливание скандального документа. Она отметила, что замечания есть не только у членов ФПК, но и у правительства. Однако их не приняли в расчет. «Верните в режим второго чтения, доработайте, потом вносите. А то мы опять перед всей страной опозоримся», — сказала она.

Один из авторов проекта закона Алмазбек Токторов подчеркнул, что замечания кабинета министров, в которых нет противоречий, учли. Его поддержал Кожобек Рыспаев. «Мы просто хотим, чтобы трудящиеся видели отчисляемые ими средства в открытом доступе. Чтобы эти деньги внутри ФПК не распределяли на премии», — отметил он.