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Власть

Депутаты vs профсоюзы. Нардепы выступают за скандальный законопроект

Депутаты возмущены, что их предложения к законопроекту, регулирующие деятельность Федерации профсоюзов, не учли.

Парламентарии Евгения Строкова и Мирлан Жеенчороев предлагали убрать из документа вторую главу. Она включает в себя устав федерации, в том числе избрание председателя ФПК.

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В ней говорится, что председатель Федерации профсоюзов избирается и освобождается от должности исключительно съездом на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать пост более двух сроков подряд. Главой может быть избран гражданин КР не моложе 35 лет и не старше 70 лет, являющийся членом профсоюза.

«Но устав не может регламентироваться законом. Поэтому мы и предлагали убрать вторую главу. Однако наше замечание профильный комитет отклонил», — сказала Евгения Строкова.

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов, напротив, вступился за коллег —разработчиков скандального документа. «Эта федерация — очень закрытая организация. Нет данных ни об имуществе, ни о заработной плате его членов, какое имущество было продано. ФПК должна работать прозрачно», — сказал Иса Омуркулов.

На балансе ФПК, отметим, 34 объекта, в том числе гостиница «Достук». Но вопрос о ее реализации пока не стоит. А вот детский лагерь «Гвоздика», расположенный в горах, продан. Иса Омуркулов ответами не удовлетворен. Он сказал, что представители ФПК отвечают расплывчато. Алмазбек Токторов возмутился, что приглашенные дают недостоверную информацию, в частности по «Достуку». «46 процентов продано же. У вас только 54 процента. Почему вы об этом не говорите?» — спросил нардеп.
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