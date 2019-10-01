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Власть

Соглашение Кыргызстана и Centerra обеспечит более эффективную работу «Кумтора»

Новое стратегическое соглашение между правительством Кыргызстана и компанией Centerra Gold Inc. «полностью оправдывает себя с точки зрения обеспечения более эффективной и стабильной работы предприятия». Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев во время посещения рудника «Кумтор» в Иссык-Кульской области.

По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства, глава кабмина и президент Centerra Gold Скотт Перри осмотрели карьер, используемую тяжелую технику, золотоизвлекательную фабрику, хвостохранилище и ознакомились с системой мониторинга его дамбы.

«Государство постоянно работает над обеспечением экологически безопасной и стабильной работы рудника «Кумтор», — отметил глава правительства.

На встрече с работниками премьер-министр заявил, что компания больше года работает без потери рабочего времени, что говорит о безопасности граждан на производстве.

«Общественность знает, насколько значим для нас вопрос «Кумтора». Мы нацелены на дальнейшую работу рудника с учетом экологической безопасности, развития экономики, промышленности и местных сообществ», — сказал премьер-министр.
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