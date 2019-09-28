Дональду Трампу грозят импичментом. В чем его обвинили на это раз?

Демократы из палаты представителей конгресса США вчера сделали первые конкретные шаги в расследовании дела об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом пишет «Российская газета».

Представители комитетов нижней палаты конгресса, инициировавшие расследование, выдали повестки с требованием предоставления документов от государственного секретаря Майка Помпео и вызвали для дачи показаний в законодательный орган других чиновников государственного департамента, сообщило The Associated Press.

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Палата представителей конгресса США, возглавляемая демократами, вчера отклонила республиканскую резолюцию, не одобряющую официальное расследование импичмента президенту Дональду Трампу, о котором объявила на этой неделе спикер нижней палаты Нэнси Пелоси.

Внесение резолюции в конгресс и голосование подчеркивают глубокую пропасть в палате представителей между демократами и республиканцами в связи с усилиями по расследованию вопроса об импичменте президенту-республиканцу.

Этот глубокий раскол в американской политической элите подтвердило заявление одного из самых непримиримых противников главы Белого дома. Вчера вечером спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала расследование импичмента «мрачным моментом для разделенной нации». «Это не повод для радости», — сказала она в интервью MSNBC.

Что предъявляют Дональду Трампу?

Высокопоставленный чиновник американской администрации тем временем подтвердил ключевую роль в этом громком деле неустановленного информатора ЦРУ, который обвинил президента США в злоупотреблении властью во время июльского телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Дональд Трамп, со своей стороны, вновь настаивал, что его действия и слова были «безупречными», и жалоба информатора вполне могла быть работой «идейно ангажированного оперативника (ЦРУ)».

Белый дом признал, что запись телефонного разговора Дональда Трампа, который сейчас находится в центре расследования по импичменту, заблокирована в секретной компьютерной системе по указанию юристов Совета национальной безопасности США.

Дональда Трампа обвиняют в том, что он использовал свои полномочия, чтобы «добиваться вмешательства со стороны иностранного государства» и помочь себе на выборах.

Речь о телефонном звонке, спустя несколько дней после того, как Дональд Трамп приказал заморозить некоторую военную помощь для Украины. Во время разговора с новым украинским президентом Владимиром Зеленским глава Белого Дома неоднократно напоминал коллеге о том, сколько США делают (и могут сделать) для Украины, прямо попросил его найти компромат на его противника Джо Байдена и настоятельно попросил привлечь к этому расследованию генпрокурора США.

Джо Байден может стать кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах в 2020 году.

Республиканцы тем временем, как отмечают наблюдатели, находятся в некоем смятении и напряглись, полагая, что они будут вовлечены в самое серьезное испытание за время президентства Дональда Трампа.

Быстрое решение дела об импичменте может быть нелегким, отмечают эксперты. Результаты расследования, которое ведут пять комитетов нижней палаты конгресса США в конечном счете должны передать члену судебного комитета палаты представителей Джерролду Надлеру, который объединит их в единый документ и вынесет на рассмотрение Ненси Пелоси.