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Общество

Принадлежавший Трампу автомобиль Ferrari выставили на аукцион

Фото www.mecum.com. Ferrary Дональда Трампа

Люксовый автомобиль Ferrari F430, принадлежавший Дональду Трампу, выставили на аукцион. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на аукционный дом Mecum Auctions.

Первоначальная стоимость машины — $400-500 тысяч.

По данным портала, автомобиль 2007 года выпуска достанется покупателю вместе с копией документов, подтверждающих информацию о его первом владельце после поставки.

Уточняется, что американский лидер приобрел суперкар новым, так что в документации будут проставлены как его личная подпись, так и адрес регистрации в небоскребе «Трамп-тауэр». Машина проехала за все время около 11 тысяч километров. Ferrari F430 представлена с бежевым кожаным салоном и оригинальной символикой марки.

Отмечается, что торги состоятся с 7 по 16 января.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179101/
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