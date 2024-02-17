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Общество

Дональда Трампа обязали выплатить $355 миллионов по делу о финансовых махинациях

Суд в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Дональда Трампа обязали выплатить около $355 миллионов. Также судья Артур Энгорон запретил экс-президенту США работать сотрудником или директором любой нью-йоркской корпорации или другого юридического лица в Нью-Йорке на три года.

Суд постановил, что старшие сыновья Трампа Дональд-младший и Эрик обязаны выплатить по $4 миллиона каждый после того, как судья признал их ответственными за многочисленные случаи мошенничества. Им запрещено в течение двух лет возглавлять компании в Нью-Йорке.

Дональд Трамп заявил, что подаст апелляцию на это решение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287004/
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