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Власть

На пост мэра города Нарына претендуют три кандидата. Кто они

На пост мэра Нарына претендуют три кандидата. Об этом 24.kg сообщили в территориальной избирательной комиссии.

По данным ТИК, в списке зарегистрированных Эмилбек Чымылдаков — глава управления муниципальной собственности при мэрии города, его выдвинула фракция «Ала Тоо Ынтымагы» горкенеша. От фракции СДПК баллотируется Сталбек Мукамбетов — депутат Нарынского горкенеша. И третий кандидат — Нурбек Молдокадыров — аким Ак-Талинского района. Он является членом фракции «Кыргызстан».  

Выборы мэра пройдут 1 октября. Напомним, Эмилбек Алымкулов освобожден от занимаемой должности 6 сентября. Он назначен полномочным представителем правительства в Нарынской области. 

Экс-полномочный представитель правительства Аманбай Кайыпов подал в отставку после скандала из-за школы в контейнерах, которую 2 сентября торжественно открыли местные чиновники.
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