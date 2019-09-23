Государственный язык еще не занял своего исторического места, считает президент

«Государственный язык еще не стал средством общения всех этносов в Кыргызстане», — заявил сегодня президент Сооронбай Жээнбеков на праздновании 30-летия государственного языка.

Он отметил, что, несмотря на государственный статус, кыргызский язык еще не занял своего исторического места.

«За 30 лет государственный язык значительно развился, обогатился, но до сих пор не является средством общения разных этносов в стране и широкого использования в общественной жизни», — сказал Сооронбай Жээнбеков, добавив, что русский язык должен сохранить свой официальный статус.

Глава государства напомнил, что язык нуждается в охране, как независимость страны.