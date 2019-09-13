Число ДТП в Кыргызстане выросло на 16 процентов. Правительство нашло причину

За семь месяцев 2019 года количество ДТП на дорогах страны выросло на 16 процентов (3 тысячи 492). Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его данным, рост ДТП отмечен в регионах. Например, количество аварий выросло в Таласской и Баткенской областях на 50 процентов.

«Раньше, если в ДТП нет пострадавших, а лишь материальный ущерб, его не регистрировали, водители решали вопрос сами. Сейчас все дорожные происшествия берут на учет. Поэтому я связываю рост с этим, так как такого резкого роста раньше не наблюдали», — заявил Жениш Разаков.