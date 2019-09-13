11:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Число ДТП в Кыргызстане выросло на 16 процентов. Правительство нашло причину

За семь месяцев 2019 года количество ДТП на дорогах страны выросло на 16 процентов (3 тысячи 492). Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его данным, рост ДТП отмечен в регионах. Например, количество аварий выросло в Таласской и Баткенской областях на 50 процентов.

«Раньше, если в ДТП нет пострадавших, а лишь материальный ущерб, его не регистрировали, водители решали вопрос сами. Сейчас все дорожные происшествия берут на учет. Поэтому я связываю рост с этим, так как такого резкого роста раньше не наблюдали», — заявил Жениш Разаков.
Ссылка:
просмотров: 575
Версия для печати
Материалы по теме
Смертельное ДТП с автобусом. Легковушка отстала от свадебного кортежа
«Безопасный город». Установлено 800 камер с функцией распознавания лиц
Водитель «Лексуса» написала заявление на хама в «Форде»
Смертельное ДТП с автобусом. В больницах остается четверо пострадавших
Смертельное ДТП с автобусом. ГУВД возбудило уголовное дело
В Сокулуке командир спецназа совершил ДТП на служебной машине
Смертельное ДТП с автобусом. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших
Смертельное ДТП с автобусом. УОБДД рассказало подробности автокатастрофы
Сбившего насмерть мужчину в Орловке водителя «Мерседеса» задержали
В Бишкеке водитель авто сбил инспектора УОБДД
Популярные новости
Чему равен косинус? Кандидат в&nbsp;министры образования не&nbsp;смог ответить на&nbsp;вопрос Чему равен косинус? Кандидат в министры образования не смог ответить на вопрос
Ирину Карамушкину и&nbsp;других депутатов исключили из&nbsp;партии СДПК Ирину Карамушкину и других депутатов исключили из партии СДПК
Спустя три года. Члены временного правительства провели неформальную встречу Спустя три года. Члены временного правительства провели неформальную встречу
Пишите лучше обо мне. Искендер Матраимов возмущен публикациями о&nbsp;брате Райыме Пишите лучше обо мне. Искендер Матраимов возмущен публикациями о брате Райыме
Бизнес
Как счастливчик сорвал куш в&nbsp;более чем полмиллиона сомов в&nbsp;акции FLASH БАНК Как счастливчик сорвал куш в более чем полмиллиона сомов в акции FLASH БАНК
Мобильный оператор&nbsp;О! планомерно увеличивает охват крупнейшей 4G&nbsp;LTE-сети страны Мобильный оператор О! планомерно увеличивает охват крупнейшей 4G LTE-сети страны
Получайте знания бесплатно с&nbsp;помощью тарифной опции &laquo;Образование&raquo; от&nbsp;MegaCom Получайте знания бесплатно с помощью тарифной опции «Образование» от MegaCom
Сеть магазинов O!Store растет и&nbsp;расширяет свою географию. Адреса новых филиалов Сеть магазинов O!Store растет и расширяет свою географию. Адреса новых филиалов