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Власть

Школу из контейнеров в селе Кенеш посетит вице-премьер

Вице-премьер-министр Кыргызстана Алтынай Омурбекова посетит школу, построенную из контейнеров, в селе Кенеш. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, она находится с рабочей поездкой в Нарынской области.

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Алтынай Омурбекова посетит школу в селе Кенеш, ознакомится с процессом обучения. В правительстве отметили, что в ближайшее время в населенном пункте начнут строительство новой школы.

В пресс-службе добавили, что вице-премьер примет участие в церемонии открытия новой школы в Кочкорском районе.

Кроме того, Алтынай Омурбекова и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов встретятся в Ак-Талинском районе с участниками митинга, которые требуют заасфальтировать автодорогу и отремонтировать три моста на участке от села Баетово до села Кош-Добо.

Напомним, 2 сентября 2019 года аким Нарынского района Семетей Черикбаев устроил церемонию открытия временной школы. По данным аппарата полпреда региона, учебное заведение в Кенеше находится в аварийном состоянии. Всего в селе 160 школьников.

После разгоревшегося скандала заявления об увольнении написали министр образования Гульмира Кудайбердиева и губернатор Нарынской области Аманбай Кайыпов.  
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