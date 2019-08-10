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Общество

Ситуация в Солтон-Сары. Сельчане свернули юрты и разошлись

Общественно-политическая обстановка в Нарынской области стабильная. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Накануне вечером в районе села Кара-Чий Нарынского района вдоль автомобильной трассы Бишкек — Нарын — Торугарт собрались местные жители, они установили юрты.

Уточняется, что полпред правительства в регионе Аманбай Кайыпов и аким района Семетей Черикбаев провели несколько встреч с представителями собравшихся. Они обсудили вопросы, касающиеся деятельности китайской компании Zhong Ji Mining, разрабатывающей месторождение Солтон-Сары.

«Аманбай Кайыпов напомнил гражданам о политической ситуации в стране, отметил, что собравшиеся не должны поддаваться на провокации и идти на поводу деструктивных сил. Граждане в свою очередь заявили, что они собрались только для обсуждения вопросов о месторождении Солтон-Сары», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по итогам встреч все требования граждан были услышаны, а также составлен протокол для решения озвученных вопросов в рамках законодательства. «Затем собравшиеся собрали свои юрты и разошлись», — поясняют в кабмине.

В Нарынской области 5 августа собралось около 500 человек, они потребовали остановить работу, которую осуществляет китайское предприятие Zhong Ji Mining на месторождении Солтон-Сары. Стороны начали забрасывать друг друга камнями. Более 20 человек обратились за медицинской помощью.

Акция протеста продолжилась несколько дней, сельчане установили юрты и грозились перекрыть дорогу. На место выезжали вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и глава МВД Кашкар Джунушалиев. Однако местные жители отказались от переговоров и фактически выдвинули ультиматум. Они потребовали вывезти с территории месторождения сотрудников китайской компании и остановить работы.

Посольство Китая выступило с резким заявлением по поводу происходящего. Произошедшее в дипмиссии назвали нападением на китайское предприятие Zhong Ji Mining.
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