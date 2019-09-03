Депутат считает, что правительство поспешило с запретом разработки урана

Правительство поспешило, запретив разработку урана в Кыргызстане. Об этом на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша заявил депутат Азиз Турсунбаев.

Он высказал подозрения по весеннему урановому скандалу, который произошел в республике.

«Наш сосед Казахстан — один из лидеров в разработке урана. В бюджет страны поступают огромные суммы. По каким технологиям они ведут разработки? А наш кабмин, не дождавшись решения парламента, ввел запрет. Может быть, стоило углубленно изучить вопрос? Может, в скандале замешана конкуренция?» — спросил нардеп.

«Казахстан вышел в лидеры по экспорту урана. Мы запретили, потому что, как известно, у нас народ был возмущен. В РК такой вопрос не поднимается. У них народ другой, у нас — другой», — ответил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.