Посол КР решил помочь и отправляет мигрантов на отключенный за неуплату сайт

Посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов отправляет мигрантов на отключенный сайт.

Он создал свой официальный блог, где размещена информация для кыргызстанцев, желающих выехать в Российскую Федерацию.

«Если вы планируете выехать в Россию, во избежание депортации, траты времени, денег и здоровья убедительно прошу вас, прежде чем приобретать билеты на выезд, проверьте свою фамилию на официальном сайте Государственной службы миграции КР в разделе «Миграционная амнистия — 2019» www.ssm.gov.kg, так как вы могли попасть в черный список», — говорится в его обращении.

Если граждане нашли себя в списке, то за дополнительными рекомендациями можно обратиться к послу Кыргызстана в России через официальный блог — www.elchi.ru с помощью онлайн-чата.

Однако сайт www.ssm.gov.kg, на который Аликбек Джекшенкулов отправляет кыргызстанцев, отключен за неуплату.