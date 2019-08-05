Про день рождения Камчи Кольбаева, о котором ничего не знают в МВД

В социальных сетях все минувшие выходные обсуждали, как на Иссык-Куле — в Чолпон-Ате — отмечается 45-летие так называемого вора в законе Камчи Кольбаева.

Что сообщает Википедия: Кольбаев Камчибек Асанбекович родился 3 августа 1974 года в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области. Лидер уголовной среды Киргизии, первый вор в законе из киргизов. Долгое время был ближайшим подручным лидера уголовной среды Киргизии Рысбека Акматбаева. В конце 1990-х годов их дороги разошлись. Бывшие друзья рассорились окончательно.

По некоторым данным, на мероприятие были приглашены высокопоставленные чиновники, политики, депутаты Жогорку Кенеша, бизнесмены, в том числе из-за рубежа. Разумеется, на юбилей приехали и «коллеги» — представители криминального мира.

В выходные в курортной зоне замечено много известных личностей, в том числе так называемые водочные магнаты, бизнесмены, общественные и государственные деятели.

В Бишкеке продолжается аномально жаркая погода, и многие горожане отправились на побережье. Поэтому большое количество известных персон на северном берегу озера вполне объяснимо. Но не исключено, что некоторые прибыли поздравить лидера криминального мира страны.

Где проходило празднование, доподлинно не известно. Одни источники сообщали, что вечеринка запланирована в ресторане FlamingoBay, который находится в закрытом коттеджном городке «Каганат».

Фото из интернета. Камчи Кольбаев с семьей

В заведении опровергли информацию, но отметили, что закрытая вечеринка действительно намечалась, но заказчик ее отменил. Имени заказчика называть в ресторане, конечно, не стали.

Другие источники со ссылкой на администрацию заведения сообщали, что банкет планировался в ресторане «Барашек». В этом заведении отказались комментировать информацию.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что в связи с тем, что в эти выходные на побережье неожиданно прибыл президент страны, праздничное мероприятие решили провести в горах, в одном из фермерских поместий Камчи Кольбаева.

Стоит отметить, что в Чолпон-Ату в субботу действительно прибыл президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. В тот день на Иссык-Куле отмечалось большое скопление милиции и сотрудников охраны. По неофициальным данным, он приехал в иссык-кульскую резиденцию в краткосрочный отпуск.

В пресс-службе главы государства информацию в выходные не разглашали — подтвердили ее только сегодня.

В МВД празднование юбилея вора в законе комментировать отказались. Сообщив, что им... ничего не известно о дне рождения криминального авторитета.

Отметим, в последнее время Камчи Кольбаев в криминальной сводке не упоминается. Он занялся бизнесом, сообщают в МВД. На Иссык-Куле с ним связывают несколько заведений — зон отдыха, пансионатов, ресторанов, кафе и клубов.

Ранее начальник Службы криминальной милиции Азамат Токтоналиев, отвечая на вопросы журналистов, рассказывал, что Кольбаев занимается крестьянским хозяйством.

Сейчас за ним нарушений не замечено. Он занимается крестьянским хозяйством, которое оформлено на его родителей. Там же строит этногородок под бизнес. Азамат Токтоналиев

Азамат Токтоналиев отмечал, что с Камчи Кольбаевым проводятся профилактические беседы. Проводилась ли таковая в этот раз, не уточняется. Но тот факт, что сама такая «сходка» с участием лидеров ОПГ из стран СНГ стала возможной буквально под носом у целой орды правоохранителей, свидетельствует о лояльном к нему отношении со стороны властей. Похоже, сам кримавторитет решил не обострять отношения и перенес празднование своего дня рождения подальше от госрезиденции, где в это время находился глава государства.