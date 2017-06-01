В МИД РФ обещают пересмотреть требование однодневной регистрации для граждан КР. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Кыргызстана.

По его данным, сегодня в рамках XXIV заседания Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств-участников СНГ делегация МИД Кыргызстана подняла вопрос об однодневной регистрации иностранных граждан в городах Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи в период с 1 июня по 12 июля 2017 года.

Кыргызстанские дипломаты отметили, что это решение российской стороны принято без учета положений международных договоров.

Делегация Таджикистана поддержала мнение кыргызстанской стороны.

«В свою очередь, российская сторона с пониманием отнеслась к обеспокоенности кыргызстанской стороны и заверила, что вопрос будет рассмотрен совместно с МВД России», — уточняют в МИД КР.

Ранее вышел Указ президента Российской Федерации об усилении мер безопасности во время проведения в РФ Кубка конфедераций FIFA в период с 1 июня по 12 июля 2017 года.