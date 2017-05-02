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Власть

Генсек ООН посетит Кыргызстан

Генеральный секретарь ООН посетит Кыргызстан. Визит запланирован на июнь. Об этом стало известно сегодня на встрече министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева с руководителем регионального Центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Петко Драгановым в городе Ашхабаде (Туркменистан).

Уточняется, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах и деятельности центра в регионе.

Петко Драганов проинформировал главу МИД КР о запланированном в июне 2017 года визите генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Кыргызскую Республику. Вопрос о встрече на высоком уровне по вопросам борьбы с терроризмом прорабатывается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50985/
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