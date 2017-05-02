Генсек ООН посетит Кыргызстан

Генеральный секретарь ООН посетит Кыргызстан. Визит запланирован на июнь. Об этом стало известно сегодня на встрече министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева с руководителем регионального Центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Петко Драгановым в городе Ашхабаде (Туркменистан).

Уточняется, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах и деятельности центра в регионе.