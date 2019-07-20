20:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Президент Кыргызстана узнал о проблемах отдаленных сел Ошской области

Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки в регионы страны. Сегодня он посетил отдаленные села Сары-Таш и Кун-Элек Алайского района Ошской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Жители сел, расположенных на высоте 3250 метров над уровнем моря, на встрече с главой государства озвучили актуальные проблемы. Один из главных вопросов, волнующих сельчан — проблема со школами.

В селе Сары-Таш средняя школа № 39 находится в аварийном состоянии, а в селе Кун-Элек затянулось строительство нового здания школы.

Жители рассказали об отсутствии доступа к услугам медицинских учреждений и потребности во врачах первой необходимости, затронули вопросы социальной защиты сельчан.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что весной 2020 года в селе Сары-Таш будет начато строительство нового здания школы и у учащихся появится возможность получать образование в более комфортных и безопасных условиях. Завершение строительства здания школы в селе Кун-Элек планируется на октябрь 2019-го.

По информации директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбека Абдиева, школа № 39 села Сары-Таш построена в 1986 году, в ней обучаются более 250 учащихся.
Ссылка:
просмотров: 130
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Сооронбай Жээнбеков призывает к дружбе и единству народов
Президенту не понравилось отсутствие контроля по исполнению решений Совбеза
На Иссык-Куле будут повышать качество молока. Президенту показали как
Журналистам запретили снимать президента Кыргызстана в «Бессмертном полку»
Назгуль Ташпаева вернулась на государственную службу. В аппарат президента
Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция
Коррупционеры должны быть подвергнуты публичному позору, считает президент
Сооронбай Жээнбеков в Ошской области открыл два завода
Сооронбай Жээнбеков принял участие в мероприятиях к 95-летию основания Турции
В Кыргызстане предлагают расширить полномочия президента в вопросе помилования
Популярные новости
Правительство Кыргызстана согласилось на&nbsp;снижение штрафов за&nbsp;нарушение ПДД Правительство Кыргызстана согласилось на снижение штрафов за нарушение ПДД
Исхак Пирматов обозвал его критикующих мырками. Теперь оправдывается Исхак Пирматов обозвал его критикующих мырками. Теперь оправдывается
Глава МВД подал иск к&nbsp;журналистам за&nbsp;коллаж. Требует 5&nbsp;миллионов сомов Глава МВД подал иск к журналистам за коллаж. Требует 5 миллионов сомов
Президент поручил исключить практику требования справок у&nbsp;кыргызстанцев Президент поручил исключить практику требования справок у кыргызстанцев
Бизнес
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; начал работу с&nbsp;переводами Faster «Халык Банк Кыргызстан» начал работу с переводами Faster
Изменения в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банке&raquo;&nbsp;&mdash; мощный сигнал для развития экономики Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» — мощный сигнал для развития экономики
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает крупнейшую сеть 4G&nbsp;LTE в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! развивает крупнейшую сеть 4G LTE в Кыргызстане
Безопасность ребенка и&nbsp;спокойствие родителей с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Безопасность ребенка и спокойствие родителей с услугой «Где дети?» от MegaCom