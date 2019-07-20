Президент Кыргызстана узнал о проблемах отдаленных сел Ошской области

Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки в регионы страны. Сегодня он посетил отдаленные села Сары-Таш и Кун-Элек Алайского района Ошской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Жители сел, расположенных на высоте 3250 метров над уровнем моря, на встрече с главой государства озвучили актуальные проблемы. Один из главных вопросов, волнующих сельчан — проблема со школами.

В селе Сары-Таш средняя школа № 39 находится в аварийном состоянии, а в селе Кун-Элек затянулось строительство нового здания школы.

Жители рассказали об отсутствии доступа к услугам медицинских учреждений и потребности во врачах первой необходимости, затронули вопросы социальной защиты сельчан.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что весной 2020 года в селе Сары-Таш будет начато строительство нового здания школы и у учащихся появится возможность получать образование в более комфортных и безопасных условиях. Завершение строительства здания школы в селе Кун-Элек планируется на октябрь 2019-го.

По информации директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбека Абдиева, школа № 39 села Сары-Таш построена в 1986 году, в ней обучаются более 250 учащихся.