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Власть

Премьер-министр Казахстана посетит с официальным визитом Кыргызстан

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сегодня с официальным визитом посетит Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РК.

По ее данным, в Бишкеке состоится восьмое заседание казахско-кыргызского межправительственного совета. На повестке дня будут рассмотрены 18 вопросов текущего и перспективного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленности, транспорта, нефтегазовой отрасли, охраны окружающей среды, культуры, туризма, образования, здравоохранения, водноэнергетической отрасли, таможенного и пограничного взаимодействия.

В рамках официального визита планируется подписание ряда документов.
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