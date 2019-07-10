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Власть

Президент в Швейцарии. Какие документы подписали во время визита (перечень)

Президент Кыргызстана находится с визитом в Швейцарии. По итогам переговоров Сооронбая Жээнбекова с главой Швейцарской Конфедерации Ули Маурером сегодня подписан ряд двусторонних документов.

Пресс-служба главы государства предоставила перечень:

- документ о взаимопонимании между правительством Кыргызской Республики и правительством Швейцарской Конфедерации по проекту экономического развития «Расширение доступа малых и средних предприятий на рынки путем укрепления их потенциала по соблюдению стандартов в цепочках создания добавленной стоимости по фруктам»;

— документ о взаимопонимании между правительством Кыргызской Республики и правительством Швейцарской Конфедерации по проекту реабилитации систем водоснабжения;

— документ о взаимопонимании между Кыргызской Республикой, действующей через Министерство финансов, и Швейцарской Конфедерацией, действующей через Государственный секретариат по экономике SECO, по проекту «Укрепление системы управления государственным долгом Кыргызской Республики»;

— документ о взаимопонимании между правительством Кыргызской Республики и правительством Швейцарской Конфедерации по проекту «Устойчивого развития зимнего туризма»;

— документ о взаимопонимании между правительством Кыргызской Республики и правительством Швейцарской Конфедерации по сотрудничеству в области интегрированного управления водными ресурсами.
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