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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками (144)

Представление о лишении неприкосновенности Атамбаева поступило в парламент

Генпрокуратура направила представление в Жогорку Кенеш о лишении неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщили в парламенте.

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По словам главы комитета по правопорядку Натальи Никитенко, оно поступило накануне, 24 июня.

«Сегодня наш комитет рассмотрит представление. Сроков по закону о лишении неприкосновенности нет, есть верхняя граница, согласно которой Генпрокуратура не более чем в течение трех месяцев рассматривает направленное специальной комиссией заключение, а вот нижней границы не указано. По регламенту и Конституции комитет подготовит сегодня вопрос к рассмотрению», — пояснила она.

Ожидается, что в ближайшие дни парламент удовлетворит представление главного надзорного органа о привлечении Алмазбека Атамбаева к уголовной ответственности. 

Напомним, что в минувший четверг, 20 июня, парламент направил заключение спецкомиссии в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главы государства. 
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