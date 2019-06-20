Спикер Жогорку Кенеша рассказал, почему считает Матраимовых уважаемой семьей

Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков прокомментировал посещение им праздничного спортивного мероприятия семьи Матраимовых в начале мая, которое вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Торага ЖК дал интервью радио «Азаттык».

«Я поехал в качесте спикера по приглашению своего коллеги депутата от фракции СДПК Искендера Матраимова. Подобные мероприятия проводятся во время встреч нардепов с населением или на праздниках. Проводятся спортивные состязания, встречаемся с народом. То мероприятие было приурочено к 9 Мая. Они совместно с районной администрацией пригласили ветеранов войны со всей области. Мы поехали со своими подарками. Поучаствовали в спортивном турнире, который проводится ежегодно в честь их отца. Почему там я сказал, что это уважаемая семья? Пришло много людей, аксакалы дали свое благословение. Раз столько людей высказывало теплые слова этой семье, как гражданин, человек, я с трибуны дал свою оценку, что эта семья заслуживает уважения. Но у меня нет отношений с ними», — сказал Дастанбек Джумабеков.

Турнир по волейболу, организованный фондом «Исмаил Матраимов», прошел в Кара-Суйском районе. В социальных сетях появились фотографии с места событий, а пользователи активно обсуждали появление на соревнованиях бывшего заместителя главы ГТС Райымбека Матраимова, известного как Райым-миллионер. Мероприятие посетили члены правительства и депутаты парламента. Здесь заметили первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, спикера ЖК Дастанбека Джумабекова, народных избранников Алмамбета Шыкмаматова, Абдывахаба Нурбаева, Жанарбека Акаева, Тазабека Икрамова, Руслана Казакбаева, Каната Исаева, Алтынбека Сулайманова, Улана Примова, Алмазбека Баатырбекова, экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева и экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова.

Самым одиозным среди Матраимовых называют бывшего замглавы ГТС Райымбека Матраимова. Он был уволен по решению премьер-министра Сапара Исакова, однако суд посчитал увольнение незаконным и восстановил в должности. Сам Райымбек Матраимов, по словам его адвоката, заявил, что возвращаться на госслужбу не намерен.