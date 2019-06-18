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Власть

Депутаты не сошлись во мнении по освобождению частных клиник от налогов

На заседании комитета по экономической и фискальной политике поспорили депутаты Азамат Арапбаев и Эльвира Сурабалдиева. Поводом стало предложение освободить от налогов частные клиники.

Поправки в Налоговый кодекс внесли ряд депутатов. Предлагается освободить от нескольких налогов частные клиники, которые предоставляют услуги гемодиализа. Депутат Азамат Арапбаев предложил также отменить налог для высокотехнологичных клиник.

«Сейчас таких клиник у нас нет. Но если кто-то достигнет такого уровня, ему придется платить налог. Давайте стимулировать развитие медицины в нашей стране хотя бы таким образом. Мы освободили когда-то от уплаты налогов частные садики. В результате их стало гораздо больше. Освободили частные кардиологические центры, теперь люди лечатся в Кыргызстане, а не ездят в соседнюю Турцию», — сказал он.

Однако категорически против такого предложения выступила депутат Эльвира Сурабалдиева. Она отметила, что освобождение частных детских садов от налогов привело к их росту, но при этом не снизились цены, не повысилось качество предоставляемых услуг, нет поддержки уязвимых слоев населения.

«Я понимаю, нужно поддерживать бизнес, но давайте уже поддержим государство. У нас огромные выпадения по налогам из-за этих освобождений. Мы так никогда не сможем развить государственную медицину. Я поддерживаю только освобождение от налогов центров, которые предоставляют услуги гемодиализа. На сегодня не все могут попасть в очередь в государственные клиники, но помощь им нужно предоставлять», — заключила депутат.
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