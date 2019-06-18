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Власть

Лишение неприкосновенности Атамбаева. Судьбу экс-президента решат на палате

Решение специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности бывшего главы государства вынесут на рассмотрение Жогорку Кенеша. Об этом сегодня стало известно на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

Если вопрос включат в повестку дня, парламент должен принять решение о передаче заключения комиссии в Генеральную прокуратуру. Надзорный орган в свою очередь рассмотрит его и должен принять решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Затем ГП направит ответ в Жогорку Кенеш.

На основании этого экс-президента могут лишить неприкосновенности и привлечь к ответственности.

Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.
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