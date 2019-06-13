16:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Азиатский банк развития выделит деньги на борьбу с наводнениями и засухой

Азиатский банк развития выделит деньги на модернизацию и надлежащее техническое обслуживание объектов ирригационной инфраструктуры Кыргызстана. Цель проекта — повышение устойчивости населения к последствиям изменения климата и снижение рисков бедствий. Ратификацию грантового и льготного кредитного соглашений обсуждают сегодня в Жогорку Кенеше.

Читайте по теме
Ускорение роста экономики Кыргызстана прогнозирует Азиатский банк развития

По словам представителей правительства, общий бюджет проекта составляет $43,6 миллиона, из которых $38,6 миллиона выделяет АБР. $16,8 миллиона — грант, $21,8 миллиона — льготный кредит. $5 миллионов — вклад кабмина КР в виде освобождения от налогов и сборов.

Кредит будет предоставлен сроком на 32 года, включая восемь лет льготного периода с процентной ставкой 1 процент годовых.

Проект состоит из трех компонентов: модернизация ирригационной инфраструктуры, улучшение управления системой ирригации и сельскохозяйственными землями и укрепление потенциала по управлению стихийными бедствиями на национальном уровне.

Министерство сельского хозяйства предложило 12 государственных водохозяйственных объектов. Специалисты АБР предварительно отобрали четыре ирригационные системы с 30 селеотводящими сооружениями и 200 километров каналов внутрихозяйственного значения, которые предполагается реабилитировать. В качестве пилота отобрана ирригационная система канала «Правая ветка» в Ноокенском районе Джалал-Абадской области.

Реабилитация также будет проведена на каналах, сосредоточенных в Ферганской долине, на юге страны, и в бассейне реки Чу на севере. Речь о тех районах, где случаются наводнения, оползни и засуха.

Депутаты просят прояснить вопрос насчет консалтинговой компании. Выяснилось, что ее нанимал Азиатский банк развития.
Ссылка:
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
За счет донорских средств реабилитируют системы водоснабжения на юге страны
На водоснабжение Баткенской и Таласской областей выделено $60 миллионов
42 села в Нарынской области обеспечат водой, если население будет содержать сети
Госстрой уверяет, что объекты водоснабжения готовы на 90 процентов
Жители города Канта жалуются на постоянные отключения воды
Водоснабжение Бишкека. Как городские власти улучшают инфраструктуру
На улучшение водоснабжения и санитарии выделят дополнительные средства
На обеспечение жителей питьевой водой Кыргызстан потратит около $100 миллионов
В городе Кадамджае четвертый день питьевую воду доставляют пожарные машины
Доноры вновь выделяют кредит на улучшение сельского водоснабжения в Кыргызстане
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане появился еще один чиновник, который не&nbsp;может сам держать зонт В Кыргызстане появился еще один чиновник, который не может сам держать зонт
Алтынбек Сулайманов: Алмазбек Атамбаев хочет организовать третью революцию Алтынбек Сулайманов: Алмазбек Атамбаев хочет организовать третью революцию
Миллионы из&nbsp;ячеек, скандал в&nbsp;Кара-Балте. 5&nbsp;фактов о&nbsp;новом главе Чуйской области Миллионы из ячеек, скандал в Кара-Балте. 5 фактов о новом главе Чуйской области
Митинги, аресты, блокировки сайтов. Как проходят выборы президента в&nbsp;Казахстане Митинги, аресты, блокировки сайтов. Как проходят выборы президента в Казахстане
Бизнес
Алтынбек Намазалиев: Не&nbsp;намерен оправдываться, но&nbsp;готов представить факты Алтынбек Намазалиев: Не намерен оправдываться, но готов представить факты
ОАО &laquo;МАМ&raquo; просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в&nbsp;столичный аэропорт ОАО «МАМ» просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в столичный аэропорт
В&nbsp;университете &laquo;Манас&raquo; будут готовить специалистов для химической промышленности В университете «Манас» будут готовить специалистов для химической промышленности
Топовые сериалы в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Топовые сериалы в приложении Amediateka от MegaCom