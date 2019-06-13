Азиатский банк развития выделит деньги на борьбу с наводнениями и засухой

Азиатский банк развития выделит деньги на модернизацию и надлежащее техническое обслуживание объектов ирригационной инфраструктуры Кыргызстана. Цель проекта — повышение устойчивости населения к последствиям изменения климата и снижение рисков бедствий. Ратификацию грантового и льготного кредитного соглашений обсуждают сегодня в Жогорку Кенеше.

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По словам представителей правительства, общий бюджет проекта составляет $43,6 миллиона, из которых $38,6 миллиона выделяет АБР. $16,8 миллиона — грант, $21,8 миллиона — льготный кредит. $5 миллионов — вклад кабмина КР в виде освобождения от налогов и сборов.

Кредит будет предоставлен сроком на 32 года, включая восемь лет льготного периода с процентной ставкой 1 процент годовых.

Проект состоит из трех компонентов: модернизация ирригационной инфраструктуры, улучшение управления системой ирригации и сельскохозяйственными землями и укрепление потенциала по управлению стихийными бедствиями на национальном уровне.

Министерство сельского хозяйства предложило 12 государственных водохозяйственных объектов. Специалисты АБР предварительно отобрали четыре ирригационные системы с 30 селеотводящими сооружениями и 200 километров каналов внутрихозяйственного значения, которые предполагается реабилитировать. В качестве пилота отобрана ирригационная система канала «Правая ветка» в Ноокенском районе Джалал-Абадской области.

Реабилитация также будет проведена на каналах, сосредоточенных в Ферганской долине, на юге страны, и в бассейне реки Чу на севере. Речь о тех районах, где случаются наводнения, оползни и засуха.

Депутаты просят прояснить вопрос насчет консалтинговой компании. Выяснилось, что ее нанимал Азиатский банк развития.