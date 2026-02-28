18:30
Экономика

У жителей села Согонду в Алайском районе теперь есть питьевая вода

В селе Согонду Алайского района завершено строительство водозаборной скважины, водовода и резервуаров питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, объект введен в эксплуатацию в первом квартале 2026 года и позволил обеспечить жителей стабильным и безопасным водоснабжением.

Работы стартовали в 2024 году. Под контролем департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения пробурили скважину глубиной 50 метров, построили здание хлораторной для обеззараживания воды, сторожку и туалет. 

От скважины до резервуаров проложено 900 метров водовода. Также появились два резервуара по 50 кубометров каждый. Такой объем обеспечивает необходимый запас воды и позволяет поддерживать бесперебойную подачу. 
