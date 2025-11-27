13:18
Бакыт Торобаев: КР выходит на новый этап модернизации системы водного сектора

На церемонии открытия форума по водоснабжению и санитарии заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев рассказал о масштабных преобразованиях, реализуемых в водном секторе страны.

Он отметил, что в последние годы в отрасли происходит системная модернизация. Так, в рамках Программы развития питьевого водоснабжения и водоотведения до 2026 года проекты разрабатываются и реализуются в более чем 600 населенных пунктах и 24 городах.

Фото Минсельхоза. Форум


За последние пять лет в рамках Программы государственных инвестиций (ПГИ) выделено 3,7 миллиарда сомов, а международными финансовыми институтами предоставлено более $400 миллионов льготных кредитов и грантов. Свыше 400 тысяч граждан в 130 селах уже получили доступ к качественной питьевой воде. В 112 населенных пунктах ведется строительство, а в 358 – продолжается подготовка проектно-сметной документации.

Заместитель председателя также подчеркнул внедрение новых технологий: в 11 городах и 4 крупных селах очистные сооружения впервые проектируются в системе SCADA, строящиеся станции оснащаются энергоэффективными насосами, внедряются биллинговые решения, лаборатории и коммунальные предприятия оснащаются современной техникой. При этом в сельских районах сохраняется потребность в укреплении институционального потенциала эксплуатации систем водоснабжения и санитарии. 
