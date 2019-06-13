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Власть

Сооронбай Жээнбеков дал оценку кыргызско-китайским переговорам

«Во время переговоров мы определили приоритетные направления, новые задачи и планы, по всем вопросам нашли полное взаимопонимание и уважение позиции партнеров», — заявил сегодня журналистам президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, стороны провели весьма насыщенные и плодотворные переговоры. В отношении доверия и взаимопонимания состоялся конструктивный диалог. При этом обсужден широкий спектр вопросов кыргызско-китайского сотрудничества.

«У нас есть общая позиция в том, что Великий шелковый путь связывает нас с незапамятных времен. Традиции дружбы и добрососедства, заложенные в древности между нашими народами, стали прочной основой современных кыргызско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства. В ходе переговоров отмечена важность налаживания сотрудничества, организации крупных совместных проектов. Уделено большое внимание проектам, имеющим большую значимость для населения. В том числе мы обсудили проект «Таза суу», — рассказал Сооронбай Жээнбеков.
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