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Власть

Кыргызстан и Китай готовы вывести отношения двух стран на новый уровень

«Уверен, что государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина будет весьма плодотворным и станет яркой исторической вехой в кыргызско-китайских отношениях», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с лидером Китая.

Он заметил, что в республике высоко ценят личное внимание Си Цзиньпина к вопросам кыргызско-китайского сотрудничества. Отметил глава государства и то, что при поддержке КНР в КР реализуют масштабные проекты, направленные на развитие страны.

«Мы благодарны китайским друзьям за помощь, оказываемую все годы независимости. Сегодня мы принимаем историческое решение: поднимаем наши отношения на качественно новый этап двустороннего стратегического партнерства. Уверен, что сегодняшняя встреча позволит сверить часы и определить дальнейшие шаги практического сотрудничества», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

В свою очередь председатель Китая Си Цзиньпин сказал, что в последний раз был в Кыргызстане шесть лет назад. За это время в республике произошли большие изменения в лучшую сторону.

«Особенно это произошло после вступления в должность нового президента Сооронбая Жээнбекова. Вы содействовали защите социальной и экономической стабильности в стране и улучшению благосостояния народа. Как ваш стратегический партнер, мы искренне рады за вас. Я готов в рамках своего визита спланировать многоплановое сотрудничество наших государств, которое выведет наши отношения на новый уровень. Совместными усилиями кыргызско-китайские отношения перейдут на межгосударственные отношения нового типа, основанные на уважении, равенстве и взаимной выгоде. Мы готовы и дальше развивать дружбу КР и КНР», — заключил Си Цзиньпин.
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