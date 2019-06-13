Владимир Путин: ШОС стала привлекательной для других стран региона

Шанхайская организация сотрудничества стала привлекательной для других стран региона. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Мир» рассказал президент России Владимир Путин.

«ШОС — это международная организация, которая родилась естественным путем в середине 1990-х годов, и связано это было с началом работы по урегулированию пограничных вопросов между Россией, Китаем и рядом республик бывшего Советского Союза — Таджикистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном», — сказал он.

По словам российского лидера, после того как работу успешно завершили и она дала хорошие практические результаты, все участники пришли к выводу, что этот формат можно не только сохранить, но и придать ему новый статус. «А именно статус организации, которая занялась бы развитием отношений по самым различным направлениям и видам деятельности. Так и получилось. Потом в ходе ее работы выяснилось, что задачи, которые она перед собой ставит, и вопросы, которые она решает, являются привлекательными и для других государств региона. Поэтому многие страны в различном качестве — уже их 18, по-моему, — и в качестве полноценных членов организации, и в качестве наблюдателей присоединились к ШОС», — отметил Владимир Путин.

Он добавил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой региональной организацией.