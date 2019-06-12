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Власть

Кыргызстан заинтересован в монгольском опыте расширения железнодорожных путей

«Нам интересен опыт Монголии в строительстве транснациональных железных дорог и развитии железнодорожной инфраструктуры», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с главой Монголии Халтмаагийном Баттулгой в рамках его официального визита в Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

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В ответ на предложение президента Монголии о сотрудничестве в сфере реализации проектов по строительству железных дорог Сооронбай Жээнбеков отметил, что сегодня идут переговоры по реализации проекта по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в монгольском опыте по расширению и модернизации железнодорожных путей.

Сооронбай Жээнбеков предложил направить группу отечественных специалистов, в том числе из Министерства транспорта и дорог, в Монголию для изучения их опыта в данном направлении.
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