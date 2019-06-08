Дональд Трамп назвал Луну частью Марса

Американский президент Дональд Трамп считает, что Луна — это часть Марса. Об этом он написал в своем Twitter, сообщили «Известия».

Лидер США выразил критическое отношение к деятельности NASA, заявив, что, учитывая размер денежных средств, которые США расходуют на космическую программу, ведомство вообще «не должно говорить о полете на Луну». Американцы сделали это 50 лет назад, подчеркнул Дональд Трамп.

«Им (NASA) нужно сфокусироваться на более крупных вещах, например, на Марсе (частью которого Луна является)», — написал глава Белого дома.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июня 2019 г.

Твит Дональда Трампа вызвал шок у многих любителей космоса, пишет британская газета The Guardian, потому что научное сообщество традиционно Луну с Марсом не связывает. Согласно основной теории, естественный спутник сформировался из обломков Земли после того, как она столкнулась с крупным космическим объектом.

NASA пока не прокомментировало ситуацию.

14 мая Дональд Трамп пообещал, что NASA выделят дополнительно $1,6 миллиарда на освоение Луны и Марса.