Дональд Трамп назвал Луну частью Марса

Американский президент Дональд Трамп считает, что Луна — это часть Марса. Об этом он написал в своем Twitter, сообщили «Известия».
Лидер США выразил критическое отношение к деятельности NASA, заявив, что, учитывая размер денежных средств, которые США расходуют на космическую программу, ведомство вообще «не должно говорить о полете на Луну». Американцы сделали это 50 лет назад, подчеркнул Дональд Трамп.
«Им (NASA) нужно сфокусироваться на более крупных вещах, например, на Марсе (частью которого Луна является)», — написал глава Белого дома.
Твит Дональда Трампа вызвал шок у многих любителей космоса, пишет британская газета The Guardian, потому что научное сообщество традиционно Луну с Марсом не связывает. Согласно основной теории, естественный спутник сформировался из обломков Земли после того, как она столкнулась с крупным космическим объектом.
NASA пока не прокомментировало ситуацию.
14 мая Дональд Трамп пообещал, что NASA выделят дополнительно $1,6 миллиарда на освоение Луны и Марса.