09:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Владимир Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Фото © РИА Новости/Алексей Дружинин. Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами. Об этом сообщило РИА Новости.

Как рассказал модератор встречи, исполнительный редактор по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон, которая задавала вопрос президенту России, увлекается тайским боксом.

Читайте по теме
Эффектная блондинка, уложившая Владимира Путина на лопатки
«Не уверена, что я бы осмелилась выйти с вами на ринг», — заметила американская журналистка, обращаясь к российскому лидеру.

«Во-первых, хочу сказать, что я и не пошел бы с вами на ринг. Не потому, что вы дама, а потому что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами — пожалуйста, я готов с вами выйти поработать. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю», — отреагировал Владимир Путин.
Ссылка:
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
Владимир Путин упал после хоккейного матча в Сочи
Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы
Несогласие с выделением помощи Кыргызстану обернулось штрафом для россиянина
Президент России Владимир Путин в Кыргызстане. Текстовая трансляция
Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстан всегда будет для России надежным союзником
Владимир Путин: Надо согласовать позиции и выработать совместные планы
Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и щенка
Сооронбай Жээнбеков: Интеграция Кыргызстана в ЕАЭС идет успешно
Владимир Путин может обратиться в суд. Эксперт о пикете протеста у посольства РФ
Задержанные за митинг против Владимира Путина заявили о жестоком обращении
Популярные новости
Брат Райымбека Матраимова отстранен от&nbsp;должности в&nbsp;Финполе Брат Райымбека Матраимова отстранен от должности в Финполе
Про миллионы семьи: разъяснения дает депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов Про миллионы семьи: разъяснения дает депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов
Посла Турции призвали не&nbsp;вмешиваться во&nbsp;внутренние дела Кыргызстана Посла Турции призвали не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана
Искендер Матраимов готов сдать мандат при возникновении конфликта интересов Искендер Матраимов готов сдать мандат при возникновении конфликта интересов
Бизнес
MegaCom открывает новые направления для роуминга MegaCom открывает новые направления для роуминга
Первая социальная ипотека в&nbsp;&laquo;Росинбанке&raquo; Первая социальная ипотека в «Росинбанке»
&laquo;Умные&raquo; инновации от&nbsp;LG. Путешествие на&nbsp;родину передовых технологий «Умные» инновации от LG. Путешествие на родину передовых технологий
Играй в&nbsp;PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от&nbsp;О! Играй в PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от О!