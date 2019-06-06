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Власть

Кыргызстан с официальным визитом посетит премьер-министр Индии

Кыргызстан с официальным визитом посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков.

По его словам, официальный визит состоится после саммита глав государств ШОС. «Планируются двусторонние встречи в узком и расширенном форматах», — сказал Данияр Сыдыков.

Он отметил, что запланировано принятие совместной декларации об установлении стратегического партнерства. В ходе визита ожидается подписание около 20 документов.
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