ЕБРР готов увеличить финансирование проектов в Кыргызстане до 100 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития готов поддерживать проекты в Кыргызстане и увеличить сумму инвестиций. Об этом сообщил глава ЕБРР Сума Чакрабарти на встрече с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым.

Сегодня глава государства встретился с Сумой Чакрабарти. Стороны обменялись мнениями по перспективам сотрудничества по реализации проектов развития, в том числе по модернизации и строительству водохозяйственных объектов и расширению ирригационных сетей по всей стране. Кроме того, обсуждена возможность оказания технической поддержки в рамках политики развития регионов.

«Деятельность ЕБРР способствует росту уровня благосостояния граждан. Совместными усилиями реализуются проекты в сфере энергетики, обеспечения чистой питьевой водой, поддержки частных предприятий, укрепления финансового сектора страны», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

В рамках Нацстратегии развития страны до 2040 года планируется реализовать 249 инвестиционных проектов на $20 миллиардов. Сократить уровень безработицы и миграции. Сооронбай Жээнбеков

Президент отметил важность для страны форума «Чистая Вода для регионов», который состоялся сегодня в Бишкеке.

«Обеспечение страны чистой водой является приоритетным направлением моей программы. В ближайшие пять лет мы обеспечим все регионы страны чистой водой. Конечно же, неоценима помощь банка в реализации этих проектов», — сказал Сооронбай Жээнбеков, выразив готовность к укреплению сотрудничества и определению новых направлений взаимодействия.

Сума Чакрабарти отметил, что в Кыргызстане сделано многое для развития и улучшения жизни населения. Значительно улучшен инвестиционный климат в стране.

Мы поддержали около 200 проектов на $800 миллионов. Сума Чакрабарта

«Ежегодно ЕБРР выделяет около 15 миллионов евро на поддержку проектов в Кыргызстане, но готов увеличить инвестиции до 100 миллионов евро в год. Мы поддерживаем ваши приоритетные направления по водоснабжению, ирригации, сельскому хозяйству, энергетике, горнорудной промышленности», — подчеркнул Сума Чакрабарти.